Grabow : Ein Konzert in der Heimat

Ludwigslusterin Rabea Kramp singt im Grabower Schützenhaus

von Dénise Schulze

05. April 2018, 15:46 Uhr

Mindestens einmal im Jahr möchte Rabea Kramp ein Konzert in ihrer alten Heimat geben. Der eigene Wunsch der Sopranistin und Gesangsdozentin, die mittlerweile in Stuttgart lebt. In diesem Jahr tritt die gebürtige Ludwigslusterin gemeinsam mit dem Sänger Johannes C. Held aus Berlin und dem Pianisten und Chorleiter Mihály M. Zeke aus Frankreich im Grabower Schützenhaus auf. Am Sonntag, 6. Mai, geben die drei Musiker und Freunde ein Konzert mit dem Titel „Einmal möcht’ ich wieder tanzen“.

Auf dem Programm stehen u.a. Arien und Duette aus der Oper „Don Giovanni“ sowie aus den Operetten „Die Csárdásfürstin“ und „Die lustige Witwe“. „Der Fokus ist ein anderer als bei meinen vorherigen Konzerten. Wir wollen Freude, Spaß und die Lust am Tanzen rüberbringen“, erklärt Rabea Kramp. Und auch das Ambiente des Schützenhauses werde natürlich anders sein als bei den Kirchenkonzerten.

Für Musikliebhaber gibt es bei diesem Konzert noch ein besonderes Angebot. „Man kann sich eine VIP-Karte kaufen und dann nach dem Konzert mit uns ins Gespräch kommen, außerdem gehört ein Sektempfang und Buffet zu dem Angebot“, so Rabea Kramp.

Doch bis dahin kommt noch viel Arbeit auf die drei Musiker zu. „In der Woche vor dem Konzert treffen wir uns in Stuttgart und proben dann jeden Tag, bevor wir gemeinsam nach Grabow fahren“, so Rabea Kramp. Aufgrund der vielen deutschland- und europaweiten Verpflichtungen der Musiker ist das nicht anders möglich. „Aber wir kennen uns schon viele Jahre und haben ausreichend Konzerterfahrungen, da machen wir uns keine Sorgen“, so Rabea Kramp.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr im Schützenhaus. Karten gibt es in der Ludwigslust-Information, in der Fleischerei Ockens und bei Tabakwaren Steuber in Grabow.