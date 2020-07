Einschulung im Freien

Wie die städtischen Grundschulen die Erstklässler begrüßen

von Kathrin Neumann

13. Juli 2020, 18:32 Uhr

Auf ihre Einschulung mit Eltern und Geschwistern müssen die Erstklässler der städtischen Grundschulen auch in Corona-Zeiten nicht verzichten. Allerdings wird einiges anders sein, wenn sie am 1. August ihre Zuckertüten bekommen.

Die Grundschule Techentin feiert die Einschulung in zwei Durchgängen in der Turnhalle der Schule. Wie die Stadt mitteilt, werden pro Durchgang 14 Familien dabei sein. Jeder Schulanfänger darf beide Elternteile und die Geschwister zur Einschulung mitbringen. Die Zahl der teilnehmenden Geschwister war zuvor abgefragt worden. „Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, mit der im Falle einer Infektion alle Teilnehmer informiert werden können“, erklärt die Stadt.

An der Grundschule „Fritz Reuter“ wird die Einschulung am 1. August als Open-Air-Veranstaltung gefeiert. Um 9.30 Uhr geht es auf dem Schulhof der Grundschule als „Außenveranstaltung“ für alle drei Einschulungsklassen los. „Hierbei werden die aktuellen Hygienevorschriften natürlich beachtet“, heißt es in der Mitteilung. „Die Stühle für die Gäste werden in den entsprechenden Abständen gestellt, die Kinder dürfen als Gäste nur Eltern und Geschwister mitbringen, und es werden alle Gäste namentlich erfasst.“ Verzichtet wird auf ein Kulturprogramm und den Ausschank von Getränken.

Die neuen Erstklässler der Grundschule Kummer werden in der Turnhalle begrüßt. Die „Showkids“ können wegen der Corona-Regeln nicht auftreten, es soll aber ein kleines Überraschungsprogramm für die 24 Mädchen und Jungen geben. Unter Einhaltung der Abstandsregelungen dürfen Eltern und Geschwister bei der Feier dabei sein. Im Klassenraum wird es eine erste Unterrichtsstunde geben, und auch das Einschulungsfoto ist geplant.