Grönland Grönland in Ludwigslust : Eisberge und springende Wale

von svz.de

16. Januar 2019, 10:13 Uhr

Weltenbummler Jürgen Brix, der sich auch mit Reisefotografie beschäftigt, lädt am Sonntag, dem 20. Januar, zu einem Diavortrag über seine Reise nach Grönland in die Braumanufaktur in Ludwigslust ein. Zu sehen sind Bilder der Landschaft, bunter Ortschaften, von Eisbergen, Gletschern und springenden Walen.

Während des Vortrags in der Braumanufaktur in der Friedrich-Naumann-Allee 26 gibt es Grönlandkaffee, Kuchen und sicher auch ein Bier. Der etwa eineinhalbstündige Vortrag, für den Eintrittsgeld erhoben wird, beginnt um 16 Uhr.