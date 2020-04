Tewswoos : Entdeckungsreise zu sich selbst

Reiki-Meisterin und Astrologin Renate Kipke kämpft sich nach Schlaganfall zurück ins Leben

von Onlineredaktion pett

20. April 2020, 05:00 Uhr

Ein Leben mit angezogener Handbremse. Genau so fühle es sich an, wenn ein Schlaganfall von eben auf jetzt alles auf den Kopf stelle. „Nichts ist mehr wie zuvor“, sagt Renate Kipke, die vor zwei Jahren von diesem heimtückischen Gehirnschlag heimgesucht worden ist. „Er belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Seele“, betont die 67-Jährige, die seit drei Jahrzehnten in Tewswoos zu Hause ist. Und jetzt viele Stunden ihres Tages im Rollstuhl sitzt. „Ich habe innerhalb von Sekunden die Selbstständigkeit und das Vertrauen in die motorischen Fähigkeiten meines Körpers verloren.“ Sprachstörungen, Lähmungen und Nervenschäden setzen der gebürtigen Hamburger seitdem zu. „Ich kämpfe mich jeden Tag ein Stück zurück ins Leben“, erzählt die Reiki-Lehrerin und Astrologin.

Besonders die alte Heilkunst, die im 19. Jahrhundert in Japan von dem Mönch Dr. Mikao Usui wiederentdeckt worden sei, helfe ihr bei der seelischen Gesundheit, gesteht Renate Kipke. Die auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Verzweiflung an die Tür klopft. Weiterleben sei das einzige Motto, das sie akzeptiere. „Nichts ist schlimmer, als sich überflüssig zu fühlen“, erklärt die Wahl-Tewswooserin, für die die universelle Lebensenergie mehr ist als nur eine endlose, unerschöpfliche Kraft, die jedes Ding auf dieser Welt durchströme. Ja, die ihr seit Jahrzehnten wohl auch die Erkenntnis festigt, Freiheit muss immer zuerst innerlich gewonnen werden und sich erst dann nach außen fortsetzen, um auch andere zu befreien. „Damit wir einen Sinn mit unserem eigenen Leben verbinden.“

Die Mitmenschen sensibilisieren für ihre persönlichen Lebenslandkarten, mögliche Pfade, aber auch Irrlichter aufzeigen, um immer besser den Weg ihrer Herzen zu gehen, dafür macht sich Renate Kipke stark. Mit Reiki oder Astrologie. „Es geht nicht um Wahrsagerei, Glaskugel und Kaffeesatz“, stellt sie klar. Sondern darum, Blockaden, Stress, Ängste und Trauer abzubauen, sich vitaler und ausgeglichener zu fühlen. Als eine Art Entdeckungsreise zu sich selbst. „Reiki ist eine natürliche Heilungsenergie. Durch Handauflegen wird sie in kraftvoller Form übertragen. Sie fließt dorthin, wo sie gebraucht wird.“ Sie fördere die Selbstheilung, bringe Körper und Gemüt ins Gleichgewicht und stelle die Harmonie wieder her. Denn besonders nach letzterer sehne sich jeder Mensch, egal, ob er es zugebe, oder nicht.

„Im Moment habe ich als Astrologin viele Anfragen. Menschen wollen ja immer gern etwas über sich selbst wissen", erzählt die studierte Psychologin. Neben einem treuen Kundenstamm wachse zunehmend das Bedürfnis, aus den Sternen zu erfahren, wie das Leben weitergehe. Persönliche Anwesenheit sei für ein Horoskop nicht notwendig, nur Geburtstag, Geburtsstunde und Geburtsort.

Renate Kipke spricht auch über ihre Berufsehre. Nie sollte der Astrologe dem Ratsuchenden eine Entscheidung abnehmen, vielmehr versuchen, dem Kunden die zusammenwirkenden Kräfte bewusst zu machen, in einen Zusammenhang mit seinem Wesensgefüge zu bringen. Und so seinen Gestaltungswillen zu stärken, erklärt die Sterndeuterin. Die es durch ihre freundliche wie aufmerksame Präsenz schafft, dass Frauen und Männer aus dem Reich der Ängste hinüber finden können zu einer Geborgenheit, die sie bei sich selber zuhause ankommen lässt. Wenn es sein muss, eben über die einst 500 Jahre lang verbannte Wissenschaft der Astrologie.

Als der Mensch begann sich zu erheben, wandte er sich schon dem Himmel zu. Indem er fragte und suchte, veränderte er sich mit seinen Antworten, wurden die Sterne einst als Götter verehrt, entstanden so die 12 Tierkreiszeichen. Leider aber auch abfälliges Kopfnicken der Unwissenden über die Sternbilder, die entlang der Ebene liegen, auf der sich Erde und Planeten um die Sonne bewegen.

Dass ihr Tierkreiszeichen der Skorpion ist, erwähnt Renate Kipke nur beiläufig. Vielleicht, weil es ein sehr emotionales sei, schickt sie erklärend hinterher. Und lächelt. „Der Skorpion lässt sich nicht gern in die Karten schauen. Ist aber selbst ein sehr guter Beobachter. Ich habe viele Jahre gebraucht, mich mit ihm auszusöhnen“, verrät Renate Kipke, die seitdem mitunter sogar private Momente zulässt. Oft auch über das Sterben nachdenkt. Besonders jetzt, angesichts der Zerbrechlichkeit von Dasein. Und dem Unglück der Welt deshalb wahrscheinlich am liebsten als Heilmittel Emfindsamkeit und Mitfühlen verordnen würde.

„Ich sehe den Tod als eine Tür, die sich zum Licht öffnet, zu einem Raum der Wahrheit, den ich nicht fürchte. Sterben ist für mich, wie nach Hause zu kommen an einen friedlicheren Ort.“