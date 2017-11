Ludwigslust/Spornitz : Er ist jetzt Ehrenobermeister

vergrößern 1 von 2 1 von 2

15.Nov.2017

Stundenausfall, fehlende Fachlehrer, veraltete Vermittlung von Stoffen – die Situation an Berufsschulen verärgert die Handwerkerschaft im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das wurde auf der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Westmecklenburg-Süd in Spornitz offensichtlich. Im Bericht des Vorstand es an die Vertreter der Innungen ging es wiederholt schwerpunktmäßig um die Qualität der beruflichen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, informiert Geschäftsführerin Birgit Ludwig. Laut Kreishandwerksmeister Hans-Werner Mrowiec gibt es kaum eine Innungsversammlung in der Kreishandwerkerschaft, die die berufliche Bildung in ihrem Gewerk nicht kritisch sieht. Die Kreishandwerkerschaft sei maximal in der Lage, Einzellösungen auf den Weg zu bringen.

In dem Bericht des Kreishandwerksmeisters wurde das völlige Unverständnis formuliert, dass die Landespolitik mit den Ministerien, Landkreisen und Schulämtern keine Lösungen findet, die die Situation an den beruflichen Schulen nachhaltig verbessert. Eines der Probleme: Die Auszubildenden müssen immer weiter zu ihren Berufsschulen fahren. Aber oft gibt es dort keine Internatsplätze.

In diesem Jahr traten 112 Auszubildende im Rahmen der Gesellenprüfung bzw. Abschlussprüfung vor den Gesellenprüfungsausschüssen der Kreishandwerkerschaft an. Davon haben 92 Auszubildende bestanden und 20 fielen durch.

Im Ausbildungsjahr 2017 wurden bisher 235 Lehrverträge neu abgeschlossen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine kleine Steigerung.

Zu Beginn der Versammlung wurde Eckhard Dähn durch den Präsidenten der Handwerkskammer Schwerin, Peter Günther, und den Kreishandwerksmeister, Hans-Werner Mrowiec, mit der Ehrenobermeisterwürde geehrt. Eckhard Dähn, Kfz-Meister aus Crivitz, war zwölf Jahre Obermeister seiner Innung in der Region Parchim und langjähriges Mitglied des Vorstandes der Kreishandwerkerschaft. Da der Betrieb übergeben wurde, war es der Handwerkskammer Schwerin und dem Kreishandwerksmeister wichtig, sich bei ihm für die geleistete Arbeit im Ehrenamt zu bedanken. Als neuer Obermeister der Kfz-Innung Region Parchim begrüßten die anwesenden Vertreter aus den Innungen Detlef Born, Autohausbesitzer in Parchim.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand der Vortrag des Abteilungsleiters Firmenkunden der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin Björn Mauch. Er referierte zunächst über aktuelle Entwicklungen am Finanzmarkt und deren Auswirkungen sowie die Sparkasse als Partner für das Handwerk. Dabei ging es auch um die Auswirkungen der weltweiten Finanzbedingungen und -krisen der Vergangenheit und deren Konsequenzen der Bankenaufsicht für die Sparkasse.