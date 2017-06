Neustadt-Glewe : „Erlebnistouren“ kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: archiv 1 von 1

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Neustadt-Glewe beteiligt sich am Leader-Projekt „Erlebnistouren rund um Ludwigslust“. Die Stadtvertretung stimmte der entsprechenden Kooperationsvereinbarung am Dienstagabend einstimmig zu.

Speziell dazu war für diesen Abend eine außerordentliche Sitzung einberufen worden. Denn bereits am 27. April hatte der Stadtvertretung eine ähnliche Beschlussvorlage zu dem Thema vorgelegen, in der die Stadtverwaltung beauftragt werden sollte, das Projekt umzusetzen. Die Stadtvertreter hatten die Vorlage damals an die Verwaltung zurückverwiesen, weil die entsprechende Kooperationsvereinbarung fehlte (SVZ berichtete).

Bei dem Projekt geht es unter anderem darum, Touristen verschiedene Routen durch die Stadt anzubieten, dafür eine Internetseite und eine App sowie Flyer und Karten zu nutzen (SVZ berichtete). Beteiligt sind neben Neustadt-Glewe auch Ludwigslust als Projektträger sowie Grabow und Ludwigslust-Land, die Touristen ebenfalls Routen anbieten wollen.

Ein Grund für die Zurückweisung im April durch die Neustädter waren auch Unklarheiten hinsichtlich der Kostenverteilung unter den beteiligten Partnern. Dieses Problem ist nun mit der Vereinbarung offenbar gelöst.

Allerdings wurden entsprechende Zahlen auf der Sitzung am Dienstagabend im öffentlichen Teil nicht genannt. Was von Stadtvertretern kritisiert wurde. Die zuständige Fachdienstleiterin Stephanie Lohse wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Ausschreibung für Firmen, die sich an der Umsetzung des Projekts beteiligen, noch nicht abgeschlossen ist. Stadtvertreter Sebastian Tappe meinte: „Es geht doch um den Eigenanteil der Stadt und nicht um Angebote.“ Finanzielle Fragen wurden dann aber doch im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt.

Jetzt sollen die konkreten Routen für Touristen ausgearbeitet werden. Zuständig dafür sind laut Verwaltung Karen Tappe, in der Stadt unter anderem für Touristinformation zuständig, und Museumsleiterin Britta Kley, die auch für die Stadtinformation zuständig ist. Die Verwaltung lässt aber die Möglichkeit offen, je nach der Entwicklung Routen zu ändern oder neue zu entwickeln. „Da ist nichts in Stein gemeißelt“, so Fachdienstleiterin Stephanie Lohse.

von Andreas Münchow

erstellt am 14.Jun.2017 | 21:00 Uhr