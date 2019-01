von svz.de

08. Januar 2019, 08:41 Uhr

Die Ludwigsluster Arbeitsgruppe der Deutschen Rheuma-Liga trifft sich zum ersten Mal in diesem Jahr. Die Veranstaltung findet am morgigen Mittwoch, 9. Januar, um 14.30 Uhr statt. Getroffen wird sich um Mehrgenerationenhaus Zebef am Alexandrinenplatz in Ludwigslust.