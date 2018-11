von svz.de

30. November 2018, 08:57 Uhr

Der Fahrstuhl an der Brücke über die Bahngleise in der Neustädter Straße wurde repariert und kann ab sofort wieder genutzt werden. Vor rund einer Woche musste der Fahrstuhl still gelegt werden, da eine Deckenplatte herausgebrochen war, wie die Stadtverwaltung mitteilte.