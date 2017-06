Ludwigslust : famila-Markt erhält neues Aussehen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Elektriker Silvio Semrau steht auf der Hebebühne im famila-Markt im Lindencenter und baut die alte Beleuchtung ab. Zusammen mit seinem Kollegen Gerd Johanns von der Firma HTL aus Rostock ist er aktuell mit den vorbereitenden Arbeiten zur Installation der neuen LED-Lampen beschäftigt.

Beide gehören zum Team der Handwerker, die dem famila-Warenhaus in Ludwigslust in den nächsten Wochen und Monaten ein neues Gesicht geben werden. „Bald wird alles noch besser und moderner“, ruft Norbert Schwarz zwei älteren Damen zu, die auf die Kasse zusteuern. Der Warenhausleiter erläutert beim Rundgang durch die einzelnen Bereiche das Konzept des Umbaus, der bei laufendem Betrieb erfolgen soll. „Bis Mitte November soll der Markt umfassend modernisiert werden. Das Unternehmen investiert rund 2,5 Millionen Euro in dieses Vorhaben“, so der Warenhausleiter, während er mit Simone Grimmer ins Gespräch kommt. Die famila-Mitarbeiterin ist gerade dabei, im Bereich Spielwaren das Lego-Layout mit Preisschildern zu versehen. „Die Arbeiten zum Umbau sind in vollem Gange. Damit der reguläre Geschäftsbetrieb während der Umbauphase weiterlaufen kann, wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet. Am Sonnabend, dem 24. Juni, werden wir einmalig bereits um 16 Uhr schließen. Dann werden wir mit 90 Leuten am Sonntag die neugestalteten Bereiche einräumen. Aber gleich am Montag, 26. Juni, öffnet der Markt wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr“, so Norbert Schwarz.



Übernahme erfolgte im Dezember 2016

Im Dezember 2016 hatte famila den ehemaligen Sky-Markt im Lindencenter übernommen. „Möglich geworden ist das durch eine Entscheidung des Bundeskartellamtes vom Oktober 2016 , die sich aus Fusion von Rewe und Sky ergab“, erläutert der Warenhausleiter. „Dadurch erhielten wir als Unternehmen famila die Chance, hier den Markt in Ludwigslust zu übernehmen.“ Der Standort in der Lindenstadt ist einer von elf ehemaligen Sky-Märkten, die von famila in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein übernommen wurden. Weitere Märkte in MV gibt es z.B. in Gadebusch und Hagenow, ergänzt Norbert Schwarz.

„Wir fühlen uns in Ludwigslust sehr wohl und möchten famila im Lindencenter nach unseren Standards umfassend modernisieren“, erklärt famila-Geschäftsführer Christian Lahrtz. „Die Kunden dürfen sich auf ein neues Einkaufserlebnis freuen, das gemäß unserem Slogan einfach ,besser als gut’ ist: Breite Gänge, niedrige Regale und ein neues Erscheinungsbild mit Themenwelten.“

Die einzelnen Abteilungen werden nacheinander umgebaut. Sämtliche Regale, die Info-Tresen, die Kassenzone, der Backshop und die Frischetresen werden komplett erneuert. Darüber hinaus erhält der gesamte Markt ein Farb- und Beleuchtungskonzept, das auf die einzelnen Warenbereiche abgestimmt ist. „Heute ist es wichtiger denn je, dass sich die Kunden beim Einkaufen wohlfühlen. Darüber hinaus optimieren wir mit dem Einsatz von LED-Leuchtmitteln den Energiebedarf“, erläutert Norbert Schwarz. Und er betont: „Natürlich sind wir auch während des Umbaus mit dem gewohnten Sortiment und Service für unsere Kunden da.“ Der Schwerpunkt des famila-Sortiments liegt auf den Frischebereichen. Exotisches oder regionales Obst und Gemüse, Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie kühlpflichtige Artikel bilden das Herzstück. „Zeitnah werden wir das Grillfleisch von den Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren wieder in unser Sortiment aufnehmen. Wir haben bereits auch andere Erzeugnisse der Ludwigsluster wie Frischwurst und Fleischwaren im Angebot“, so Norbert Schwarz.

von Michael Seifert

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:00 Uhr