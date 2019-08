Neu Krenzlin : Flohmarkt auf dem Hof des Pflegeheims

von svz.de

19. August 2019, 08:14 Uhr

Im Alten- und Pflegeheim der Gutshof-Stiftung in Neu Krenzlin wird schon jetzt an den Herbst gedacht. Dort findet am Sonnabend, dem 28. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr der Herbstmarkt statt. Erstmals gibt es dann auch einen Floh- und Kinderkleidermarkt. Wer dort Kindersachen, Spielzeug und anderes mehr verkaufen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon 038751/336-11 oder 336-34 zu melden.

Beim Herbstmarkt in Neu Krenzlin können Blumen und Blumensträuße, Herbstdeko, Keramik, Seifen, Kerzen, Holzarbeiten und mehr bestaunt und gekauft werden. Es gibt einige Gaumenfreuden sowie eine Springburg für die kleinen Besucher.