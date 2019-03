Ludwigslust : Fortbildung für Betreuer

von svz.de

12. März 2019, 07:47 Uhr

Eine Fortbildung für alle ehrenamtlichen Betreuer bietet der Betreuungsverein Südwest-Mecklenburg am Mittwoch, dem 20. März, an. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr Uhr geht es in der Kantine des Landratsamtes in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule um das Thema „Meine sozialen Rechte“. Informiert wird über Rechte und deren Durchsetzung, zum Beispiel über Antragstellung, das Vorgehen bei Ablehnung von Anträgen, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Untätigkeitsklagen, einstweiligen Rechtsschutz und die Möglichkeiten bei der Unterstützung der Rechtsdurchsetzung. Für ehrenamtliche Betreuer, die beim Betreuungsverein registriert sind, ist die Veranstaltung kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 18. März unter Telefon 03883/ 722135 möglich.