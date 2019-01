„Freie Wähler Brenz“ laden zu Versammlung

von Andreas Münchow

30. Januar 2019, 20:04 Uhr

Auch in Brenz bereitet man sich schon auf die Wahl am 26. Mai vor. Die Wählergruppe „Freie Wähler Brenz“, die 2009 gegründet wurde und sich zur Wahl stellte, lädt alle Interessenten am 8. Februar, 19 Uhr, ins Landhaus B. Böttcher ein. Es geht um einen Rückblick und konkrete Pläne für Brenz bis 2024. Wer möchte, kann sich dort auf die Kandidatenliste der Gruppe für die Wahl setzen lassen. Wer nicht dabei sein kann, aber auf die Liste möchte, kann sich beim Bürgermeister melden.