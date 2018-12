Ludwigslust : Freudentränen am Vormittag

Isa Baumgart, Empfangsdame im Ludwigsluster Klinikum, kann es gar nicht fassen

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:43 Uhr

Ruhig sitzt Isa Baumgart am Empfang im Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow in Ludwigslust. Gleich wird ihr Puls ein wenig ansteigen. Am Vormittag des Heiligen Abend besuchte Dirk Friedriszik, SPD-Landtagsabgeordneter, Isa Baumgart. Mit dabei hat er einen neuen Kalender für 2019. Er zeigt Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern. Und: Einen kleinen Präsentkorb gab es ebenfalls. „Damit habe ich heute nun wirklich nicht gerechnet“, sagt Isa Baumgart. Die ersten Tränchen kullern ihr über die Wangen.

Die Überraschung ist Dirk Friedriszik in jedem Fall gelungen. „Ich bin noch immer ganz aufgeregt“, sagt die Mitarbeiterin des Klinikums. Genau das wollte der Landtagsabgeordnete erreichen. „Ich freue mich, dass ich Sie überraschen konnte“, so Dirk Friedriszik.