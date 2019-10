Ludwigslust : Friedensgebete öffneten die Mauer

In Ludwigslust wird mit zahlreichen Veranstaltungen der friedlichen Revolution vor 30 Jahren gedacht

von Andreas Münchow

12. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Eine lange Menschenschlange steht an diesem 10. November 1989 vor dem Volkspolizei-Kreisamt in Ludwigslust: Die Frauen und Männer haben nur einen Wunsch: Sie wollen die Reisegenehmigung haben. Einen Tag zuvor war die Mauer gefallen.

In wenigen Wochen jährt sich der Jahrestag des Mauerfalls zum 30. Mal. In Ludwigslust wird des historischen Ereignisses, das knapp ein Jahr später zur Wiedervereinigung führte, mit vielen Veranstaltungen gedacht.

In den Wochen vor jenem historischen 9. November hatten sich auch in Ludwigslust zahlreiche Menschen zusammengefunden, um gegen das System aufzustehen. Bereits am 12. Oktober formuliert das „Neue Forum“ den Antrag auf Zulassung. Es folgen mehrere Friedensgebete in der Stiftskirche und im Stift, später, weil der Platz nicht reicht, in der Stadtkirche. Die Staatssicherheit beobachtet das Geschehen, während „Kampfgruppen“ in der „BAMA“ stationiert sind. Am 24. und 25. Oktober gibt es Gespräche mit dem Rat des Kreises über Friedensgebete und Parteien. Am 4. November demonstrieren 7000 Menschen und gehen friedlich mit leuchtenden Kerzen durch Ludwigslust. Vor der SED-Kreisleitung legen sie die Kerzen nieder.

Bereits zuvor, am 2. November, war vom damaligen Rat des Kreises der Vorwurf gekommen: …der Mob ist auf der Straße!“

Ein weiterer Höhepunkt in diesen Tagen ist die Menschenkette „Ein Licht für unser Land“ von Grabow über Ludwigslust nach Neustadt-Glewe am 3. Dezember. Nachdem am 7. Dezember Bürger und Polizei das Stasi-Gebäude in Ludwigslust besetzen, tagt am 13. Dezember der erste „Runde Tisch“ des Kreises Ludwigslust.

Dieser und weiterer Ereignisse sind die Veranstaltungen in den kommenden Wochen gewidmet. „Generation ’89 – Was ist aus uns geworden?“ Zu dieser Veranstaltung sind am 18. Oktober um 18 Uhr alle ins Ludwigsluster Rathaus eingeladen, die das Jahr 1989 als junge Menschen erlebten oder aber in diesem Jahr geboren wurden. Es geht darum, welche Gefühle und Hoffnungen die friedliche Revolution in ihnen geweckt hat. Zu einem ökumenischen Friedensgebet wird am 4. November um 18 Uhr in die Stadtkirche eingeladen. Ein ökumenischer Bittgottesdienst für den Frieden findet am 20. November um 19 Uhr in der katholischen Kirche statt.

Buchautorin Elke Ferner liest am 8. November um 15 Uhr im Haus der Volkssolidarität, Am Alten Forsthof 8, Geschichten zum Mauerfall „30 Jahre Mauer weg“ amüsante und packende Geschichten vor. Dazu gibt es eine Ausstellung originaler DDR-Exponate. Kartenreservierung unter Telefon 03874 / 5 70 32 18.

Über weitere Veranstaltungen anlässlich der Ereignisse vor 30 Jahren gibt Anke Ballhorn, Leiterin der Stadtbibliothek Ludwigslust, unter Telefon 03874 / 52 62 40 Auskunft.