Ludwigslust : „Fünf vor zwölf“: Aufruf zum Frauenstreik

von Franca Niendorf

08. März 2019, 05:00 Uhr

Die Partei Die Linke ruft heute zum Frauenstreik auf. „Wir möchten nicht nur mit Nelken auf den Internationalen Frauentag aufmerksam machen, sondern unterstützen den in Rostock, Lübz und Parchim stattfindenden Frauenstreik“, so die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt. Dieser sei notwendig, da es nach über 100 Jahren Frauenwahlrecht immer noch Ungerechtigkeiten gebe, die Frauen betreffen. „Setzen Sie mit uns gemeinsam Zeichen um fünf vor zwölf auf dem Markt in Lübz und um fünf vor eins auf dem Schuhmarkt in Parchim“, so Melitta Roock, Stadtfraktionsvorsitzende Ludwigslust.