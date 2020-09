Techentin : Funktürme: Konzept gefordert

Thema steht heute Abend auf der Sitzung der Stadtvertretung Ludwigslust

von Kathrin Neumann

09. September 2020, 05:00 Uhr

Was die Funktürme von Techentin angeht, scheint schon vor der Sitzung der Ludwigsluster Stadtvertreter am heutigen Mittwoch große Einigkeit zu herrschen. Fünf Fraktionen – Freie Wähler/FDP, Aufbruch, CDU, Linke und SPD – haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der darauf zielt, die Möglichkeit eines Rückbaus zu prüfen, um das historische Stadtbild wiederherzustellen. Mit dem Bürgerforum Ludwigslust (BFL) hat eine weitere Fraktion signalisiert, dass sie das Problem ähnlich sieht. „Wir sind uns mit den Einbringern der Vorlage einig, dass es nicht angehen kann, in der Sichtachse vom Schloss in Richtung Stadtkirche den Störfaktor Funkmast im Bild zu sehen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Marion Löning. „Neben der Klärung, ob im Verfahren alle relevanten Punkte angemessen berücksichtigt wurden, müssen im laufenden Verfahren für einen dritten Funkmast alle Beteiligten an einen Tisch, um zu sehen, was noch heilbar ist.“

Das Bürgerforum will jedoch einen Ergänzungs- bzw. Erweiterungsantrag stellen. Dieser fordert die Erstellung eines Konzepts „Digitale Entwicklung der Stadt Ludwigslust bis 2035“. „Alle wollen schnelles Internet, und für einige Betriebe ist es unerlässlich, da es Bestandsvoraussetzung bzw. -sicherung bedeutet“, erklärt Marion Löning. „Wer 5G möchte, muss auch mit den Konsequenzen – nämlich entsprechenden Türmen – leben. Ohne Kompromisse wird es nicht funktionieren.“ Immerhin rede man da von 300 000 zusätzlichen Standorten für Deutschland. „Die Stadt Ludwigslust soll so schnell wie möglich Einflussmöglichkeiten bei den Netzbetreibern geltend machen. So kann sie geplante Antennenstandorte rechtzeitig prüfen, bei Bedarf Alternativen anbieten und spezielle Gebiete für die Errichtung von Funkmasten ausweisen.“ Dafür brauche es ein Konzept der „digitalen Gemeinde“.

Die Stadtvertretersitzung beginnt am Mittwoch um 19 Uhr in der Stadthalle.