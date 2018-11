Ludwigslust : Galapagos: Foto-Reise zu unglaublichen Naturschätzen

von svz.de

29. November 2018, 08:46 Uhr

„Ecuador – Galapagos – auf Darwins und Humboldts Spuren“, so lautet das Thema eines Vortrags am Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Natureum in Ludwigslust.

Referent Dr. Klaus-Dieter Feige aus Matzlow stellt ein Land vor, das vielen Menschen bei uns nur aus den Medien bekannt ist. Dass es hier auch unglaublich schöne und wertvolle Naturschätze gibt, bleibt dabei aber oft unerwähnt. Klaus-Dieter Feige hat Ecuador bereist und dabei auch die naturkundlichen Traum-Inseln Galapagos besucht.

Er möchte an diesem Abend die Gäste mit auf einer Bilder-Reise nehmen. Klaus-Dieter Feige zeigt Fotos von Naturmotiven und vermittelt Impressionen über das alltägliche Leben der Menschen in diesen Hochgebirgs-, Urwald- und Meereslandschaften.

Die Naturforschende Gesellschaft Mecklenburg lädt zu dem Vortrag am 11. Dezember alle Interessierten ins Natureum am Schloss Ludwigslust ein.