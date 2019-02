Ludwigslust : Gasanschlüsse werden geprüft

HanseGas führt eine Erdgas-Sicherheitsüberprüfung in ihren Versorgungsbezirken im Kreis Ludwigslust-Parchim durch.

07. Februar 2019

HanseGas führt eine Erdgas-Sicherheitsüberprüfung in ihren Versorgungsbezirken im Kreis Ludwigslust-Parchim durch. Überprüft werden in 15 Gemeinden die Gashausanschlüsse von über 1250 Gebäuden. Für eine sichere Gasversorgung ist eine regelmäßige Kontrolle der Anlagen nötig. Deshalb sind die Verantwortungsbereiche für Erdgasanlagen klar geregelt: Netzbetreiber wie HanseGas sind für die Versorgungsleitungen auf öffentlichem Grund und die Hausanschlussleitungen einschließlich der Hauseinführung samt Hauptabsperrung verantwortlich. Darüber hinaus stellen sie das Gasdruckregelgerät und den Zähler zur Verfügung. Hausbesitzer tragen die Verantwortung für die Innenanlage von der Hauptabsperrung bis einschließlich der angeschlossenen Erdgasgeräte. Die Kontrollen im Kreis haben jetzt begonnen werden im Laufe des Jahres abgeschlossen. Überprüft werden in unserer Region Beckentin, Bobzin, Dümmer, Jessenitz, Klein Rogahn, Karrenzin, Kraak, Kremmin und Tewswoos.