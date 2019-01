Ludwigslust : Gasgeruch im Haus: Mieter evakuiert

Energieversorger war mit dem Notdienst vor Ort

von Sabrina Panknin

06. Januar 2019, 20:00 Uhr

Verletzt wurde niemand. Dennoch musste das Wohnhaus in der Clara-Zetkin-Straße in Ludwigslust vorsorglich evakuiert werden. Grund: Bewohner des Hauses hatten Gasgeruch wahrgenommen. „Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigslust war mit 26 Kameraden und sechs Fahrzeugen vor Ort“, erzählt Hauptrevierleiter Gilbert Küchler. Präventiv wurde die Gasleitung abgesetzt. Auch der Energieversorger war mit dem Notdienst vor Ort. „Messungen haben schließlich ergeben, dass keine Gefahr für Menschen bestand“, so Küchler weiter. Dennoch wurde das Haus vorsorglich evakuiert und die Fenster zum Lüften geöffnet.

Der Gasgeruch konnte am Wartungskasten deutlich wahrgenommen werden, auch von den eingesetzten Kameraden vor Ort. Der Haupthahn wurde abgestellt und durfte nur durch den Energieversorger selbst wieder aufgedreht werden. Die Clara-Zetkin-Straße war während des Einsatzes am 2. Januar von 16.20 bis 17 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.