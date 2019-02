Boizenburg : Gast mit einem Schwert verletzt

In einer Gaststätte in Boizenburg soll ein 31-jähriger Mann am frühen Sonnabendmorgen einen 58-Jährigen mit einem Schwert an den Händen schwer verletzt haben.

von svz.de

05. Februar 2019, 13:04 Uhr

Vorausgegangen war offenbar ein Streit in der Lokalität, an der eine Frau beteiligt gewesen sein soll. Der 31-Jährige verließ daraufhin die Gaststätte und kehrte wenig später mit einem Schwert in der Hand zurück. Dort versuchte er auf die Frau loszugehen. Ein 58-jähriger Gast ging dazwischen und versuchte dem 31-Jährigen das Schwert abzunehmen. Dabei verletzte der Angreifer den Gast. Im Anschluss flüchtete der 31-Jährige. Sein Schwert ließ er zurück, es wurde sichergestellt. Der namentlich bekannte Angreifer wurde noch nicht gefasst, die Fahndung nach ihm dauert an. Die Polizei ermittelt gegen den 31-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.