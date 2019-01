Gemeinsam den Rührbesen schwingen

von Dénise Schulze

14. Januar 2019, 11:15 Uhr

Auf die Rührbesen, fertig und los – auch im neuen Jahr veranstaltet das Mehrgenerationenhaus Zebef wieder den Familienbacktag. Dieser findet am Freitag, 18. Januar, ab 15 Uhr statt. Gebacken wird in der Küche des Zebef am Alexandrinenplatz.

Kinder, Eltern und Großeltern sind herzlich zum Backen und Naschen eingeladen. Nach den süßen Sachen der Advents- und Weihnachtszeit starten die Bäcker mit etwas Pikantem in das neue Jahr. Was genau das ist, wird noch nicht verraten.

Die Zutaten zum Backen werden gestellt, dafür wird um einen kleinen Unkostenbeitrag gebeten. Unterstützt werden die großen und kleinen Bäcker von Ehrenamtlichen des Seniorenbeirats.

Damit der Einkauf gut geplant werden kann, wird um Anmeldung zum Familienbacktag unter Telefon 03874 / 571800 oder per Mail an zebef@zebef.de gebeten.