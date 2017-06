Eldena : Generalprobe hat toll geklappt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Wenn Artisten kopfüber im Trapez hängen, Clowns ihre Späße machen und Tauben durch die Manege flattern, ist klar: Hier ist Zirkuszeit. Genau das trifft in diesen Tagen in Eldena zu. Allerdings: Die Artisten, Zauberer oder Clowns sind Kinder aus Eldena und Umgebung. Und gestern war Generalprobe für die Vorstellungen heute und morgen.

Der Projektcircus Hein aus Jessen (Sachsen-Anhalt) macht nämlich in dieser Woche Station in der Gemeinde. Anlass ist die Projektwoche in der Eldenaer Grundschule. Schulleiterin Brigitte Gäth: „Ich habe den Circus Hein vor einigen Jahren in Neu Kaliß gesehen und mir damals gesagt, dass wir den auch nach Eldena holen müssen.“ Was nun geklappt hat.

Das Anliegen der Zirkusleute erklärt Projektleiter Benjamin Hein: „Als Projektcircus sind wir fast das ganze Jahr in allen Teilen Deutschlands unterwegs, um mit Kindern in Schulen oder Kitas eben Zirkus zu machen.“ Es komme darauf an, den Mädchen und Jungen Spaß zu geben, ihnen aber auch Verantwortung für ihre Mitschüler zu übertragen und sie dazu zu bringen, im Team zu arbeiten.

Was natürlich wichtig ist, zum Beispiel bei der Pyramide. Der zehnjährige Phil macht bei den Akrobaten mit. „Ich bin oben auf dem Trapez und dann stellt sich jemand auf meine Knie. Da müssen wir aufpassen, dass alles gut geht“, erklärt Phil. Rund zweieinhalb Meter tiefer passt natürlich Benjamin Hein ebenso auf, dass alles klappt. „Die Kinder oben sind nicht angeseilt, aber ich bin ihre Sicherheit“, so Benjamin Hein.

Stolz auf das, was er in den vergangenen Tagen gelernt hat, ist auch René. „Ich kann bunte Tücher aus einem Topf und einem Rohr zaubern“, meint der Zehnjährige. Und die gleichaltrige Maxime ist sozusagen die Schlangenfrau. „Ich trete mit einer Schlange auf, hebe sie hoch und tanze dann“, sagt Maxime. Angst vor der 2,50 Meter langen Schlange (Tigerpython) habe sie nicht.

Ebenso furchtlos ist Max, der als Fakir mit einer brennenden Fackel in der Manege unterwegs ist. „Ich berühre das Feuer sogar mit der Handfläche, aber das tut gar nicht weh“, versichert der Zehnjährige.

„Eine tolle Sache. Die Kinder lernen hier, sich gegenseitig zu helfen und auch aufeinander zu verlassen“, so Schulleiterin Brigitte Gäth, die auch stolz darauf ist, dass alle 69 Schüler der ersten bis vierten Klassen sowie die große Gruppe der Kita „Eldespatzen“ beim Projekt mitmachen.

Neben der Grundschule gehört auch der Schulförderverein der Grundschule zu den Organisatoren der Woche. Dagmar Klüver, Vorsitzende des Fördervereins, betont, dass viele Sponsoren helfen, die Projektwoche mit dem Zirkus so erfolgreich zu gestalten: Die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, der Präventionsrat des Landkreises, die Raiffeisenbank Eldena, Astrid Wehland und Elke Ferner.

Nachdem die Generalprobe gestern Vormittag ziemlich gut geklappt hat, fiebern nun Akrobaten, Jongleure, Dresseure und alle anderen der heutigen ersten Vorstellung (15 Uhr) entgegen, darunter auch Katja, eine der beiden Moderatorinnen. Die Zehnjährige macht einen recht unaufgeregten Eindruck und sagt: „Ich hab’ meine Texte gelernt, das macht mir auch in der Schule bei Gedichten Spaß.“ Die zweite Vorstellung im Zirkuszelt, das auf dem Schulgelände steht und in dem knapp 300 Zuschauer Platz haben, findet übrigens schon heute um 18 Uhr statt, die dritte und letzte Vorstellung dann am morgigen Donnerstag um 17 Uhr.

Wie Dagmar Klüver sagte, haben vor allem viele Eltern und Großeltern schon Karten für die Vorstellungen gekauft, einige Tickets gibt es aber noch.

von Andreas Münchow

erstellt am 27.Jun.2017 | 19:00 Uhr