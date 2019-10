Grabow : Gesungener Herzschmerz

Konzert mit Rabea Kramp im Grabower Schützenhaus

von Dénise Schulze

11. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Große Gefühle, echte Liebe, aber auch Herzschmerz. Opern, Volkslieder und Stücke aus Musicals, die zeigen, wie das Leben manchmal spielt. Das werden Sopranistin Rabea Kramp, Tenor Ewandro Stenzowski und Pianist Mihály Zeke am 10. November im Grabower Schützenhaus auf die Bühne bringen. Gemeinsam haben die Studienfreunde das Programm „Wer hat die Liebe uns ins Herz geschenkt“ zusammengestellt.

Rabea Kramp, in Ludwigslust geboren und aufgewachsen, hatte schon immer eine Vorliebe für sterbende Diven, große Gefühle und das Melancholische. „So bin ich auch ein bisschen von Natur aus. Das spiegelt sich in meinem Musikgeschmack wieder.“ So können sich die Besucher unter anderem auf Duette aus „La Traviata“ und „Otello“ oder die Arie „Dein ist mein ganzes Herz“ freuen. Auch englische und irische Volkslieder werden zu hören sein.

Mit Ewandro Stenzowski hat Rabea Kramp schon im Studium oft zusammen gesungen, es ist allerdings das erste gemeinsame Konzert. Der Tenor stammt aus Brasilien und ist Veteran des brasilianischen Marine Corps. Als 26-Jähriger kam er nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Gesang zu studieren.

Karten für das Konzert, welches am 10. November um 17 Uhr stattfindet, gibt es bei der Fleischerei Ockens in Ludwigslust und bei Schreibwaren Mekelburg in Grabow. Zur Info: Die Fleischerei Ockens macht vom 19. Oktober bis zum 5. November Betriebsferien. Für Musikliebhaber gibt es wieder ein besonderes Angebot. „Man kann sich eine VIP-Karte kaufen und nach dem Konzert mit uns ins Gespräch kommen, außerdem gehören Sektempfang und Buffet dazu“, so Rabea Kramp.