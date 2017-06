Ludwigslust : Gillhoff-Preis an Lisa Kuß

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Ein großer Moment für Lisa Kuß und ein bewegender zugleich: Die 79-Jährige nahm aus den Händen von Hartmut Brun, dem Vorsitzenden der Gillhoff-Gesellschaft, den Johannes-Gillhoff-Literaturpreis für 2017 entgegen. Am Sonnabendnachmittag hatten sich im Lichthof des Rathauses Freunde der plattdeutschen Sprache, Gillhoffpreisträger der vergangenen Jahre und Vertreter von befreundeten Verein aus Schwerin und Warlow eingefunden, um diese zu einer Tradition gewordenen Veranstaltung mitzuerleben. Zuvor hatte Stefan Sternberg, der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport im Kreistag Ludwigslust-Parchim, am Grab von Johannes Gillhoff Worte des Gedenkens gesprochen.

Musikalisch umrahmt wurde die Verleihung des Gillhoffpreises im Rathaus von Anke Gohsmann und Wolfgang Kniep aus Boizenburg, letzterer erhielt den Gillhoff-Preis im Jahr 2011. „Die Auszeichnung mit dem Gillhoff-Preis ist der alljährliche Höhepunkt und ein wichtiger Bestandteil in der kulturellen Arbeit der Gillhoff-Gesellschaft“, sagte Bürgermeister Reinhard Mach bei der Eröffnung der Veranstaltung. „Aber auch die Lesungen, die ihr macht, sind ein wichtiger Beitrag zur Pflege der plattdeutschen Sprache. Und auch die beiden Künstler Anke Gohsmann und Wolfgang Kniep tragen mit dazu bei.“ Wertschätzung für das Engagement der Gillhoff-Gesellschaft und all jene, die sich seit vielen Jahrzehnten um die Bewahrung des Plattdeutschen einsetzen, gab es auch von Wolfgang Methling. Der frühere Umweltminister von MV war in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Mecklenburg-Vorpommern gekommen und fand lobende Worte für das Wirken von Hartmut Brun und seinen Mitstreitern. Andreas Auer von der Fritz-Reuter-Bühne Schwerin hielt dann die Laudatio auf Lisa Kuß. „Pingsten 2017, wi will’n hüt de Frau iehren, de all ein gadlich Tiet mit ein fienet Gespür de Geschicke von de Neddeerdütsche Bühn Wismar e.V. in de Händ’n hett, Lisa Kuß. Siet 1993 is se Künstlerische Leiterin, -iehrenamtlich -, ein, wo heit dat schöne plattdütsche Wurt noch, ein Vultimejob! Verwaltungskram, Tausammenstellen von Programmen, Schriewen von Textvörlagen un Proben, Proben, Proben. Den ,Wismersch Mallbüdel‘ hebben wir ehr tau verdanken, verschiedene CD un 1996 dat ierste Kinnertheater von ganz Mäkelborg, wat up Platt spält hett.“

Junge Leute von der Niederdeutschen Bühne Wismar führten ihr zu Ehren ein kleines Programm auf, dafür gab es nicht nur von der Gillhoff-Preisträgerin 2017 viel Beifall.

Lisa Kuß, geboren am 21. Januar 1938 in Wismar, besuchte die Grundschule ihrer Heimatstadt und erlernte auf der Werft den Beruf einer Industriekauffrau. Neben ihrer Berufstätigkeit als Buchhalterin auf der Werft und seit 1961 in der Papierfabrik Wismar galt ihr ganzes Engagement der plattdeutschen Sprache, Literatur und Schauspielkunst.

Die „Heidi Kabel der Niederdeutschen Bühne Wismar“, wie sie in einem Pressebericht betitelt wurde, spielte 1956 ihre erste Rolle und wurde 1967 zur Bühnenleiterin gewählt – und bis heute ist sie dieser schönen Aufgabe treu geblieben.

Für ihre Verdienste um die niederdeutsche Bühne wurde Lisa Kuß bisher mit der Medaille für Künstlerisches Volksschaffen, dem Bundesverdienstkreuz und als erste mit dem Ehrenring der Hansestadt Wismar ausgezeichnet.

von Michael Seifert

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr