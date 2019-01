Ludwigslust : Glätteunfall mit fünf Fahrzeugen

von Onlineredaktion SVZ

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Winterliche Straßenverhältnisse mit Schnee und Glätte machten gestern Morgen vielen Autofahrern zu schaffen. Auf der L72 kam es in Fahrbinde in Fahrtrichtung Ludwigslust gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Wegen Straßenglätte hatte ein 35-jähriger Lastwagen-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war gegen das vor ihm an der Kreuzung haltende Fahrzeug geprallt. Dadurch wurde der Pkw auf drei weitere vor ihm haltende Wagen aufgeschoben. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Es kam zu leichten Beeinträchtigungen des nachfolgenden Verkehrs, die Kreuzung wurde durch die Polizei beräumt.

Schon am Abend zuvor gegen 22.30 Uhr hatte sich auf der A 24 in der Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen der Anschlussstelle Parchim und Neustadt-Glewe auf Höhe Rasthof Stolpe Nord ein Glätteunfall ereignet. Ein Lastwagen mit Sattelanhänger war vermutlich auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen und mit der Außenschutzplanke zusammengestoßen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt.