ludwigslust : Großer Tag für kleinen Mann

vergrößern 1 von 3 Foto: muen 1 von 3





Wird hier gerade ein künftiger THW-Helfer aus der Fahrerkabine gehoben? Noch ist das Ganze für den kleinen Mann nämlich etwas zu hoch.

Das Technische Hilfswerk (THW) in Ludwigslust hatte am Sonnabend zum Tag der offenen Tür auf seinen Stützpunkt Am Umspannwerk eingeladen. Zu den Besuchern gehörte am Vormittag auch Stefanie Kroschel aus Grabow mit ihrem zweijährigen Sohn. „Luca ist total für Blaulicht zu haben“, lachte Stefanie Kroschel. „Da gefällt ihm das hier natürlich besonders.“

Allerdings war die junge Mutti nicht nur wegen Luca hier. „Ich bin beim Rettungsdienst tätig. Da interessiert mich natürlich, wie das THW arbeitet“, so Stefanie Kroschel. Und darüber berichteten der THW-Ortsbeauftragte für Ludwigslust, Reiner Hartmann, und seine Mitarbeiter gerne. „Wir haben im Ortsverband 37 aktive Helfer und zehn weitere in Reserve“, so Reiner Hartmann. Das THW in Ludwigslust ist mit modernster Technik ausgerüstet, um beispielsweise bei Unfällen oder Katastrophen Hilfe leisten zu können.

Reiner Hartmann: „Wir arbeiten eng mit Feuerwehr, Polizei und Deutscher Bahn zusammen. Besonders freut uns, dass es im Städtedreieck eine so hervorragende Zusammenarbeit der entsprechenden Kräfte gibt. Das betrifft sowohl Ausbildung als auch Einsätze.“ Der letzte größere Einsatz allerdings vor wenigen Wochen hatte weder mit Unfall noch mit Katastrophe zu tun. „Die Polizei hatte in Goldenitz eine große Cannabis-Plantage gefunden. Wir als THW kamen dort zum Einsatz, um die Pflanzen samt Erde zu entsorgen und die elektrische Anlage zur Aufzucht der Pflanzen zu demontieren“, berichtet Reiner Hartmann.

Interessierte Besucher erfuhren auch, dass der Ludwigsluster THW-Stützpunkt Bereitstellungsraum für Einheiten aus dem gesamten norddeutschen Raum ist, die sich gegebenenfalls hier sammeln und dann zum Einsatzort in Deutschland oder auch im Ausland, wie zum Beispiel bei einem Hochwasser in Polen vor einigen Jahren, abrücken.

Übrigens wird das THW Ludwigslust im Sommer kommenden Jahres umziehen und dann seinen neuen Stützpunkt im Gewerbegebiet „Dohlsche Tannen“ beziehen. Der bietet u. a . größeren Platz für Ausbildungsmaßnahmen und liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahn, was für oben erwähnte Fahrten stärkerer Einsatzkräfte natürlich von Vorteil ist.

Wer Interesse am THW hat und vielleicht selbst in diesem Ehrenamt tätig sein möchte: Jeden Mittwoch ab 18 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat ab 8 Uhr ist im Stützpunkt Am Umspannwerk Ausbildung. „Interessenten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und unsere Arbeit kennenzulernen“, so Matthias Gabriel, Sprecher des THW-Ortsverbandes.

von Andreas Münchow

erstellt am 11.Jun.2017 | 19:00 Uhr