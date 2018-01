Neujahrsempfang in Ludwigslust : Händeschütteln mit Anstehen

Bürgermeister und Stadtpräsident begrüßten gestern Abend jeden der 230 Gäste persönlich

von Katharina Hennes

25. Januar 2018, 00:28 Uhr

Händeschütteln. Immer wieder Händeschütteln. Wer gestern Abend die Stadthalle zum Neujahrsempfang betrat, musste ein bisschen Wartezeit mitbringen. Erst vorn am Tresen bei der Vergabe der Namensschildchen und später an der Tür zum Saal. Denn Bürgermeister Reinhard Mach und Stadtpräsident Helmut Schapper drückten jedem Gast die Hand mit Wünschen für das neue Jahr und ein paar persönlichen Worten. Die Wirtschaft und ihre Erwartungen an die Standortentwicklung – das war das zentrale Thema des Abends. Gastredner Tom Henning, Geschäftsführer der Firma SHA, der morgens noch auf Geschäftsreise in der Eifel war, richtete zuhause am Abend dann vor allem eine Botschaft an das Publikum: „Der Kampf um die Köpfe ist entbrannt. Es gilt jetzt alles zu versuchen, den Nachwuchs in der Region zu halten. Wir brauchen gebildetes Personal mit Führungsqualitäten und wir brauchen Bedingungen vor Ort, die es ihm einfacher machen, sich hier anzusiedeln.“ Verlässliche Betreuung in Kindertagesstätten und gute Konzepte der Schulen seien ein Standortfaktor von vielen. Wie sehr aber gerade dieses Thema die Ludwigsluster beschäftigt, war auch aus der Rede des Bürgermeisters herauszuhören. Seine Nachricht über die Zusage erheblicher Fördermittel des Infrastrukturministeriums für den Neubau der Edith-Stein-Schule sorgte für den ersten großen Zwischenapplaus des Abends. Mit der Auszeichnung der Elterninitiative der Steinschule zeigt auch die Stadtvertretung ihr Bekenntnis zur Schule. „Toll, wie hier bürgerschaftliches Engagement gewürdigt wird“, sagte Schulleiterin Marion Löning. „Die Eltern kämpfen jetzt seit einem Jahr. Solchen Einsatz könnte unsere Gesellschaft noch viel öfter gebrauchen.“