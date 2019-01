Helfen Lob oder Belohnungen wirklich?

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2019, 20:05 Uhr

Motivieren ist Demotivieren! Thomas Dick, Berufstrainer im Tischtennissport, sieht in den Motivierungspraktiken wie Loben und Belohnungen verteilen die falschen Stellhebel. Wesentlich effektiver sei nach seiner Auffassung, das Vertrauen in die Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zu legen, heißt es in einer Mitteilung des Tischtennisinstituts. Zu diesen Themen referiert Dick am 28. März im Gymnasialen Schulzentrum „Fritz Reuter“ in Dömitz. Der Vortrag richtet sich an Eltern, Lehrer, Trainer aller Schul- und Sportarten sowie Funktionäre aus dem Sport. Karten für die Veranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr gibt es nur im Vorverkauf bis zum 21. März via Fax (040 / 65 58 43 53) oder E-Mail (info@tischtennisinstitut.eu).