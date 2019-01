Helfer auf vier Pfoten in Aktion

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2019, 20:08 Uhr

Der erste Helfertag des Vereins für Gebrauchshunde findet am 23. Februar in Crivitz statt. Eingeladen sind Helfer mit oder ohne Helferpass sowie geeignete Hunde aller Altersklassen.

Zu den Themen gehören Schutzdienstausbildung vom Junghund bis zur Prüfung, Helferarbeit, Griffverbesserung, Gehorsam, Technik und Problemlösungen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht fällig.

Los geht es morgens um 8 Uhr beim HSV Crivitz Eichholz. Anmeldungen sind per Mail an joerg.schmietendorf@gmx.de oder per Telefon unter 0170/2811668 möglich.