Ludwigslust : Heute: Buche am Alten Forsthof wird gefällt

Am Alten Forsthof wird am heutigen Mittwoch wegen von außen nicht sichtbarer Stockfäule alte Buche gefällt

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Auf dem neugestalteten Gelände am Alten Forsthof in Ludwigslust wird am heutigen Mittwoch eine alte Buche gefällt. Der Baum ist – wenn auch von außen nicht sichtbar – von Stockfäule betroffen. Die Standsicherheit ist nicht mehr gegeben. Die Untere Naturschutzbehörde hat die sofortige Fällung angeordnet, wie die Stadt mitteilt.