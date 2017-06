Brenz : Hier steht bald die neue Kita

vergrößern 1 von 1 Foto: archiv 1 von 1

Vor nicht allzu langer Zeit war hier noch der Abriss-Bagger zu Gange, heute wird an gleicher Stelle der Grundstein gelegt – für die neue Kindertagesstätte in Brenz.

Die war auch Thema auf der Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Dienstagabend. Bürgermeister Henry Topp bestätigte, dass Mitte Mai der Zuwendungsbescheid für den „Ersatzneubau“ eingegangen ist. Heißt konkret, dass der Neubau der Kita mit rund 726 000 Euro gefördert wird. Das sind 65 Prozent der Gesamtbaukosten. Die Gemeinde muss einen Eigenanteil von etwa 502 000 Euro aufbringen.

Bürgermeister Henry Topp: „Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, noch weitere Fördermittel zu bekommen, womit allerdings ebenfalls zusätzliche Eigenmittel übernommen werden müssen.“

Hintergrund: Dem Landkreis stehen kurzfristig noch freie Mittel zur Verfügung, die für den Bau der neuen Kindertagesstätte verwendet werden können. Damit könnten möglicherweise höhere Baukosten für noch auszuschreibende Gewerke abgefangen werden. Die Gemeindevertreter beschlossen nun am Dienstagabend, dass die damit erforderlichen anteiligen Mehrkosten der Gemeinde bereitgestellt werden.

Ein weiteres Thema auf der Sitzung war das „Gesetz zur Einführung eines Leitbildes“. In dem sogenannten Gemeinde-Leitbildgesetz werden alle Gemeinden im Land aufgefordert, durch eine Selbsteinschätzung ihre Zukunftsfähigkeit zu bewerten (SVZ berichtete). In der Selbsteinschätzung werden verschiedene Kriterien mit Punkten bewertet, beispielsweise, ob die Gemeinde eine Schule hat, wie das Ehrenamt funktioniert oder wie der Zustand der Straßen bzw. deren Beleuchtung ist. „Wir können ruhigen Gewissens sagen, dass wir zukunftsfähig sind und die erforderliche Punktzahl erreichen werden“ , so der Bürgermeister. Allerdings kritisierte Henry Topp das Bewertungssystem deutlich. „Da wir beispielsweise keine Schule mehr haben und auch keine eigene Abwasserbeseitigung, erreichen wir hier natürlich nicht die entsprechende Punktzahl. Beides ist aber nicht unsere Schuld, sondern wir wurden quasi dazu gezwungen.“ In der Diskussion kam kurzzeitig auch die Frage auf, was eigentlich passieren würde, wenn die Gemeinde völlig auf die geforderte Selbsteinschätzung verzichten würde.

Man kam schließlich überein, dass jeder Gemeindevertreter und Sachkundige Einwohner Vorschläge zur Selbsteinschätzung unterbreiten solle, die dann von einer Arbeitsgruppe zusammengefasst werden. Bis 31. Oktober 2017 soll dann ein Beschluss der Gemeindevertretung dazu vorliegen.

von Andreas Münchow

erstellt am 01.Jun.2017 | 08:00 Uhr