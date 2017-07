Ludwigslust : Hort: Platznot zwingt zum Umzug

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Für den Paukenschlag auf der Sitzung des Sozial- und Bildungsausschusses sorgt Beate Müller: „Die Hortplätze für die Fritz-Reuter-Schule werden nächstes Schuljahr nicht mehr ausreichen“, informiert die Fachbereichsleiterin für Soziales und Bildung gleich zu Beginn. Die Kapazitäten an den drei Kindergärten „Parkviertel“, „Gillhoff“ und der ASB-Kita „Waldzwerge“ seien bis aufs Letzte ausgereizt. Aktuell fehlen dort 15 Hortplätze. Deshalb habe man sich kurzfristig dazu entschieden, die Kinder ab September im Hort der Techentiner Schule unterzubringen, erklärt Beate Müller und stellt gleich klar: „Das wird keine Notbetreuung.“ Im Techentiner Hort werde zusätzlich eine Erzieherin eingestellt. Auch räumlich sei das machbar. Noch. Denn mit dem Wechsel der 15 Erstklässler in den Hort nach Techentin würden dort 107 Kinder betreut. Eine Betriebserlaubnis liegt für 110 Kinder vor.

Die Stadtvertreter trifft die Nachricht an dem Abend aus heiterem Himmel: „Jetzt haben wir das Dilemma“, sagt Frank Engel (AfL). „Seit zwei Jahren reden wir über das Problem. Nun ist es zwei nach zwölf und das Drama nimmt seinen Lauf.“ Den Umzug der Fritz-Reuter-Schüler in den Techentiner Hort hält er für „keine gute Alternative“. Denn auch hier sei die Kapazität längst am Limit. Schneller denn je müsse die Verwaltung nun den Ausbau des Dachgeschosses der Fritz-Reuter-Schule zum neuen Hort vorantreiben, so Engel. „Wir treten auf der Stelle, aber uns bleibt einfach keine Zeit mehr.“ Zwar bemühe sich die Stadt derzeit um Fördermittel für den Umbau. „Darauf verlassen dürfen wir uns aber nicht“, so Engel. „Im Notfall müssen wir das aus eigener Kraft stemmen.“ Der Umbau der Reuterschule würde etwa 1,5 Millionen Euro kosten. Die Finanzierung, da waren sich die Ausschussmitglieder einig, müsse schnellstmöglich in die kommende Haushaltsplanung einfließen. Nur so könne noch im Jahr 2018 mit dem Umbau begonnen werden.

Die Eltern der betroffenen Hortkinder sind am Donnerstagabend über die neue Situation informiert worden. Etwa ein Drittel der Kinder sind Flüchtlinge, deren Eltern kurzfristig Bedarf angemeldet hatten, weil sie nachmittags Sprach- und Integrationskurse besuchen. Zur Verstärkung des Techentiner Hortteams werde ab November außerdem noch eine Syrerin im „Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ beschäftigt. Sie wird die Kinder auch im Bus begleiten, der direkt nach der Schule von der Kanalstraße nach Techentin fährt.

Um die räumliche Situation an der Reuter-Schule weiter zu entspannen, wird überlegt, das benachbarte Haus in der Kanalstraße 24 zu nutzen. In dem Haus, in dem momentan die Kinder im Frühhort betreut werden, wohne aber noch ein Mieter.

Im Hinblick auf die inklusive Beschulung soll künftig neben der Reuterschule nun auch die Techentiner Schule Standortschule werden. Beide Grundschulen sollen dann jährlich etwa 40 Schüler einschulen. Dazu müsse die Techentiner Schule baulich erweitert werden, so Beate Müller von der Stadtverwaltung. Ob und wie das umsetzbar sei, müssten nun Planungsbüros prüfen. Eine Idee präsentierte die Stadt schon auf der jüngsten Ausschusssitzung: Da der Schulgarten nicht mehr für den Unterricht genutzt wird, wäre auf einer Teilfläche Platz für ein neues Hortgebäude.

von kahe

erstellt am 01.Jul.2017 | 10:10 Uhr