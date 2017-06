Nach Schlägerei bei Goa-Party : Ins Krankenhaus geprügelt

vergrößern 1 von 1 Foto: katt 1 von 1

Sie haben zwar die Beteiligten, wissen aber noch nicht genau, wer sie sind. Wieder spielten wohl Drogen eine Rolle.

Laut Polizei löste am Montag gegen 10 Uhr ein Notruf einen Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei auf dem Gelände der Goa-Party bei Göhlen aus. Zwei Männer waren in Streit geraten (SVZ berichtete). Ein Zeuge, der das Ganze beobachtete, hörte plötzlich zwei Knallgeräusche, vermutete Schüsse und alarmierte den Sicherheitsdienst. Etwa zur gleichen Zeit entdeckten Rettungskräfte einen blutenden Mann, der auf dem Boden lag. Eine 19-jährige Zeugin gab laut Polizei an, dem Opfer sei mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden sein. Die von dem Zeugen zuvor gehörten vermeintlichen Schüsse stammten wohl von Knallkörpern.

Das Opfer war kaum ansprechbar, heißt es seitens der Polizei. Der Notarzt stellte einen Atemstillstand bei ihm fest und forderte einen Rettungshubschrauber an. Das Opfer musste intubiert werden und wurde dann in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei musste zu diesem Zeitpunkt von einem Verbrechen ausgehen und leitete die entsprechenden Maßnahmen ein. Kripo-Beamte begannen mit umfangreichen Ermittlungen. Die Polizei meldete zunächst, dass es nach ihren Erkenntnissen zwischen einem 28-jährigen Täter und dem Geschädigten zu einem verbalen Streit um Betäubungsmittel gekommen war, der in einer Prügelei zwischen beiden Personen eskalierte. Der Tatverdächtige schlug dabei mit seiner Faust in das Gesicht des Opfers. Der Geschlagene ging zu Boden, wo der Verdächtige einmal auf ihn eintrat. Dadurch erlitt das Opfer eine stark blutende Nasenbeinfraktur. Vermutlich wegen des Konsums größerer Mengen von Rauschmitteln kam es dann zum Atemstillstand, der notärztlich behandelt wurde.

Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust, gestern Mittag gegenüber SVZ: „Der Verdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Das Opfer war am Morgen noch nicht ansprechbar, sein Zustand ist aber nicht lebensbedrohlich. Bisher konnte weder die Identität des Opfers noch des Verdächtigen zweifelsfrei geklärt werden.“ Letzterer könnte Däne sein, hatte der Polizei gegenüber auch einen Namen angegeben, aber wohl einen falschen. Bei einem entsprechenden Datenabgleich durch die Polizei entstanden jedenfalls Zweifel an seiner Identität. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.









von Andreas Münchow

erstellt am 06.Jun.2017 | 20:55 Uhr