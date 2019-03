Jasnitz(Picher): Vermisstes Kind auf Bahnsteig aufgegriffen

von svz.de

01. März 2019, 10:54 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstagabend am Bahnhof von Jasnitz (Picher) einen vermissten 12-jährigen Jungen aufgegriffen. Das Kind war aus einem Therapiezentrum in Sachsen- Anhalt (nahe Stendal) verschwunden und wollte eigenen Angaben zufolge mit dem Zug zu seinen Eltern nach Hamburg reisen. Nach Angaben des Kindes soll eine Zugbegleiterin den 12-Jährigen in Jasnitz des Zuges verwiesen haben, da er keine Fahrkarte vorweisen konnte.

Der 12-Jährige habe sich dann über eine Notrufsäule auf dem Bahngelände bemerkbar gemacht, worauf die Polizei zum Einsatz kam. Die Polizeibeamten brachten den Jungen wenig später in eine Parchimer Kinder- und Jugendeinrichtung. Die Vorwürfe des Kindes, wonach eine Zugbegleiterin den Jungen des Zuges verwiesen haben soll, werden jetzt durch die Polizei geprüft. Hierzu wurde eine Anzeige von Amtswegen aufgenommen.