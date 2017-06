Grabow : Jeder Dritte im Dorf ist in der Feuerwehr

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Das steht sie: Noch schmal und keine vier Meter hoch, ist die neue Stieleiche auf dem Dorfplatz fast zu übersehen. Aber das Geschenk von Grabows Bürgermeister Stefan Sternberg zum 50. Geburtstag der Wanzlitzer Wehr wird wachsen und irgendwann wieder mächtig über dem Dorfplatz thronen. So wie die 350 Jahre alte Eiche, die vor sechs Jahren an genau der selben Stelle aus Altersgründen fallen musste. „Ein Baum der Zukunft lebt von den Wurzeln der Vergangenheit“, sagte Stefan Sternberg, bevor er am Sonnabendmorgen zum Spaten griff und das Festwochenende eröffnete.

So wie die Stieleiche in Zukunft gepflegt werde, solle auch die Eigenständigkeit der Wanzlitzer Wehr weiter gepflegt werden, meinte Sternberg. „Ihr seid eine wichtige Institution für das Leben hier im Ort“, sagte er vor den Feuerwehrleuten, die in Reih und Glied zur Pflanzaktion angetreten waren.



Sechs Einsätze in diesem Jahr

Wanzlitz ist neben Steesow der einzige Grabower Ortsteil mit einer eigenen Feuerwehr. Zwanzig der insgesamt 76 Einwohner (darunter sind etwa zwölf Kinder und Schüler) sind aktive Mitglieder. „Wenn es unsere Wehr nicht mehr geben würde, würde man hier in der Straße nach drei Jahren niemanden mehr kennen“, sagt Wolfgang Krause, der Wanzlitzer Wehrführer. Er arbeitet hauptberuflich bei der Schweriner Feuerwehr und ist froh, dass gleich drei Betriebe im Ort die Kameraden freistellen, sobald die Sirene sie zum Einsatz ruft.

Sechs Mal sind die Wanzlitzer allein in diesem Jahr ausgerückt. Immer auch zur Unterstützung der Grabower Wehr.

Von Anfang dabei ist Hans-Erich Stöter. Bis zu seinem 67. Lebensjahr fuhr er noch mit zu Einsätzen, heute ist er Ehrenmitglied, darf aus Altersgründen nicht mehr mit raus. „Manchmal lass ich noch das Rolltor herunter, wenn die Jungs davonbrausen“, sagt er. 25 Jahre war er Ortswehrführer, bis zuletzt saß er am Steuer des Einsatzwagens. Anfangs fuhr die Wehr mit einem B 1000. „Da passten hinten die Tragkraftspritze rein und vorne fünf Einsatzkräfte.“ Im Jahr 2002 bekam die Wehr dann ihr Tanklöschfahrzeug, und der rote 2-Takt-Barkas diente noch weitere sieben Jahre als Mannschaftswagen. Stöter hat mit dem Barkas die Wanzlitzer zu etlichen Einsätzen gefahren. Zur brennenden Strohmiete in Fresenbrügge, zum Feuer auf der ehemaligen Mülldeponie oder zum Wohnungsbrand in der Grabower Heinrich-Heine-Straße.

Wie wichtig den Wanzlitzern die Gemeinschaft ist, zeigt auch die lange Freundschaft zur Freiwilligen Feuerwehr in Jerrishoe bei Flensburg. „Das ist keine Patenschaft auf Papier“, sagt Wehrführer Krause. „Wir besuchen uns abwechselnd seit 24 Jahren.“ Am Sonnabend machten sich wieder die Jerrishoer auf den langen Weg nach Mecklenburg. Diesmal als Geburtstagsgast.

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:18 Uhr