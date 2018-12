Grabow : Jugendliche brechen in Grabower Mühle ein

von svz.de

17. Dezember 2018, 21:10 Uhr

Hausfriedensbruch in der alten Mühle von Grabow: So lautet zumindest die Anzeige, die die Polizeibeamten am vergangenen Sonnabend aufnehmen mussten. „Gegen kurz nach 23 Uhr wurde uns am Sonnabend durch Zeugen gemeldet, dass Jugendliche in die ehemalige Mühle in Grabow eingebrochen seien“, erklärt Klaus Wiechmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, auf SVZ-Nachfrage. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren konnten wenig später gestellt werden; sie waren durch ein Seitenfenster in die Mühle eingebrochen. Gestohlen wurde nichts, deshalb wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Einzig: „Bei dem 15-jährigen Mädchen haben wir die Eltern verständigt, sie wurde abgeholt“, so Klaus Wiechmann.