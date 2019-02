Ludwigslust : Kassierung der Anglerbeiträge

von svz.de

19. Februar 2019, 06:58 Uhr

Der Vorstand des Sport-Angler-Vereins Ludwigslust führt am kommenden Sonntag, dem 24. Februar, in der Gaststätte „Alter Dragoner“ in Ludwigslust, von 9.30 Uhr bis 12 Uhr, seine diesjährige Nachkassierung durch. Dort besteht für seine Mitglieder die letzte Möglichkeit, den Vereinsbeitrag für 2019 zu entrichten. Außerdem kann die Landesverband-Jahresangelberechtigung erworben sowie die Fischereiabgabe geleistet werden. Die Möglichkeit einer späteren Beitragsentrichtung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.