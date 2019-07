Ludwigslust : Kfz-Zulassung geschlossen

von svz.de

03. Juli 2019, 11:40 Uhr

Zahlreiche Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle sowie des Betriebshofes Ludwigslust sind ehrenamtliche Mitglieder der Ludwigsluster Feuerwehr. Diese ist aktuell im Einsatz zur Brandbekämpfung in Lübtheen. So ist es gegenwärtig nicht möglich, die Aufgabenerfüllung in der KfZ-Zulassungsstelle und im Betriebshof im vollen Umfang abzusichern, informiert Sylvia Wegener vom Büro des Bürgermeisters in Ludwigslust.

Die KfZ-Zulassungsstelle ist daher vorerst bis Freitag geschlossen, Leistungen des Betriebshofes werden nur eingeschränkt erbracht.

Informationen zum Katastrophenfall Großbrand bei Lübtheen gibt es über das Bürgertelefon unter Telefon 038855/ 78744.

Das Bundesamt für Katastrophenschutz bietet aktuelle Informationen über die App „Nina“. Einfach herunterladen und stets informiert sein!