Zierzow : Kirche Zierzow von außen wie neu

Außenarbeiten soweit abgeschlossen / Innenputz- und Malerarbeiten stehen an / Restaurator geht im Frühjahr ans Werk

von Michael Seifert

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Von außen strahlt die Kirche schon in neuem Glanz, Fachwerk und Fenster wurden erneuert – da haben die Handwerker in den vergangenen Wochen und Monaten ganze Arbeit geleistet. Darüber freuen sich auch die Mitglieder der Förderinitiative zum Erhalt der Dorfkirche Zierzow, die sich zu einem Ortstermin am Gotteshaus eingefunden hatten. Noch herrscht hier winterliche Bauruhe, aber auch ein Blick in das Innere der Kirche verrät, dass sich hier schon viel getan hat. Der neue Fußboden ist schön geworden, das Ziegelpflaster strahlt in einem warmen Braunton. Die Wand vor der Winterkirche ist weg. „Nun haben wir wieder einen großen Raum mit freier Bestuhlung. Und wenn wir größere Veranstaltungen haben, können auch nach Bedarf noch weitere Stühle dazugeholt werden“, so Veronika Hansberg, Pastorin der Kirchgemeinde Brunow-Muchow, zu deren Verantwortungsbereich auch Zierzow gehört. Die Pastorin hat sich gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Gemeinde, Cornelia Wiedow, und der Kirchgemeinde für die Sanierung der zweitältesten Fachwerkkirche Mecklenburg-Vorpommerns stark gemacht.

Die mit Backsteinen ausgefachte Fachwerkkirche musste dringend saniert werden. Im Oktober 2014 hatte das Architekturbüro Lemke-Uphaus aus Parchim schon ein Sanierungskonzept erstellt.

Zu den Mitstreitern beim Vorhaben Kirchensanierung zählen in erster Linie das Kirchgemeinderatsmitglied Karola Müller, Herbert Baarslag, Mitglied der Gemeindevertretung, Harry Holzwarth, stellvertretender Sprecher, und Reinhardt Mussar, Sprecher der „Förderinitiative“.

Die Orgel, so die Pastorin, wird wieder im hinteren Teil der Kirche ihren Platz bekommen, das Taufbecken kommt vorne besser zur Geltung. „Das Taufbecken ist so alt wie die Kirche und stammt noch aus der Zeit der Renaissance“, so Charlottte Schmidt, die Mitglied in der Förderinitiative ist. „Die Bänke in der Kirche werden aufgearbeitet, es wird auch eine Bankheizung geben“, so Pastorin Hansberg, die schon einen Ausblick auf die kommenden Arbeiten gibt. „Innenputzarbeiten stehen an, die Maler gehen ans Werk und auch der Restaurator wird dann im Frühjahr seine Arbeit aufnehmen“, ergänzt Veronika Hansberg.



Außenarbeiten Ende 2017 fertiggestellt





Die Mitglieder der Kirchgemeinde und der Förderinitiative sind froh, dass bis Ende des Jahres 2017 die Außenarbeiten beendet wurden. „Die Erdarbeiten rund um die Kirche sind abgeschlossen, das Gefälle wurde geschoben, damit das Wasser wegfließen kann“, sagt die Pastorin.

Knapp 50 000 Euro aus Spenden und Kollekten sowie aus Zuwendungen kamen in der Vergangenheit von Firmen und privaten Spendern zusammen. „Der Eigenanteil der Kirchgemeinde liegt bei rund 60 000 Euro“, so Veronika Hansberg, die an dieser Stelle im Namen aller für die finanzielle Unterstützung Dank sagen möchte. Dazu gehören das Landeskirchenamt, der Städtebauförderfonds Ost, die Stiftung „Dorfkirchen in Not“ e.V. und die Kirchbaustiftung.

„Natürlich freuen wir uns, wenn weitere Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde Muchow mit dem Verwendungszweck ,Kirche Zierzow’, EKK Kassel BLZ 520 604 10, Konto 534 09 85, IBAN DE45 5206 0410 0005 3409 85, BIC GENODEF1EK1, für die Sanierung der Dorfkirche in Zierzow eingehen“, so Reinhardt Mussar. Die Kirche gibt es als aufklappbare Karte im 3-D-Format für zehn Euro zu haben – auch diese Spenden helfen, dem Sanierungsziel näher zu kommen. „Die Leute im Dorf freuen sich, dass hier etwas zu sehen ist, dass es vorwärts geht“, so Charlotte Schmidt. Und Cornelia Wiedow ergänzt: „Für unsere Gemeinde ist die Sanierung der Dorfkirche ein bedeutendes Vorhaben und wird auch die Attraktivität unseres Ortes für Touristen und Durchreisende erhöhen.“ Das sieht auch Pastorin Hansberg so, die gemeinsam mit ihren Mitstreitern hofft, dass die Sanierung der Zierzower Kirche bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen ist.