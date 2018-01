Ludwigslust : Kita-Zuschuss kommt bei vielen an

Wenn Entgelte neu verhandelt werden, sind künftig aber höhere Elternbeiträge möglich. Stadt Ludwigslust zahlt mehr als vorgeschrieben

31. Januar 2018

Bis zu 50 Euro pro Kind zahlt das Land seit diesem Jahr zusätzlich, um Eltern bei den Betreuungskosten zu entlasten. „Das Geld kommt bei den Eltern in unseren städtischen Einrichtungen zu 100 Prozent an“, betonte Bürgermeister Reinhard Mach auf SVZ-Anfrage. „Der Elternbeitrag für einen Ganztagsplatz ist dadurch zum 1. Januar um 50 Euro gesunken.“ Für die Krippe müssen Eltern nun 124,50 Euro pro Monat zahlen. Und daran soll sich in diesem Jahr auch nichts ändern. „Die Beiträge sind ja für dieses Jahr auskalkuliert“, so Reinhard Mach.

Auch Norbert Meyer, Geschäftsführer des ASB-Ortsverbands Hagenow/Ludwigslust, sagt für seine Einrichtungen in der Region: „Für die Eltern ist diese Entlastung im Moment spürbar.“ Bei seinem gemeinnützigen Verein, der ja keinen Gewinn erwirtschaften dürfe, belaste die Regelung jedoch die Liquidität. „Wir müssen wieder einmal in Vorkasse gehen. Die Eltern zahlen seit 1. Januar weniger, wir bekommen den Landeszuschuss, der über den Landkreis weitergereicht wird, aber erst Ende des Monats“, so Meyer. Beim ASB summiere sich das auf immerhin rund 15 000 Euro.

Auch bei der Volkssolidarität Südwestmecklenburg wird der neue Zuschuss nicht etwa durch gleichzeitig erhöhte Elternbeiträge wieder aufgefressen. „Im Moment kommt er tatsächlich bei den Eltern an“, erklärte Kita-Bereichsleiterin Heike Stein-Dietrich gegenüber SVZ. „Aber sobald wir wieder verhandelt haben (über die Entgelte für die Kita-Plätze, d. Red.), kann es sein, dass der Zuschuss nicht reicht, um möglicherweise zu erhöhende Elternbeiträge auszugleichen.“ Zuletzt waren im Oktober für die VS-Kindertagesstätte in Boizenburg die Beiträge erhöht worden.

Ein normales Procedere. Auch Ludwigslusts Bürgermeister kündigte an, dass für die städtischen Kitas die nächsten Entgeltverhandlungen ins Haus stehen. Norbert Meyer vom ASB betonte in diesem Zusammenhang: „Dabei werden aber nur Kosten hineingerechnet, die tatsächlich entstehen.“ Von dem Betrag, der nach Abzug des Landes- und des Kreisanteils bleibt, müssen die Eltern höchstens 50 Prozent zahlen. Der Rest kommt von der Wohnsitzgemeinde.

In den Kitas in Trägerschaft der Stadt Ludwigslust ist das nicht ganz so. Dort trägt die Stadt auf Beschluss der Stadtvertretung zum Teil deutlich mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen 50-Prozent-Anteil. Und nicht nur das. Seit rund zehn Jahren zahlt Ludwigslust auch an die freien Träger von Kindertagesstätten in der Stadt zusätzlich zum Wohnsitzgemeindeanteil freiwillige Zuschüsse, die die dortigen Elternbeiträge verringern. Für einen Ganztagsplatz in der Krippe sind es derzeit 17,50 Euro, in Kindergarten und Hort 12,50 Euro.

„Außerdem finanzieren wir die Servicekräfte, die in unseren Einrichtungen im Rahmen der Vollverpflegung tätig sind“, sagt Reinhard Mach, „obwohl das nach Auffassung des Landkreises zu den Verpflegungskosten gehört, die allein von den Eltern zu tragen sind.“ Der Bürgermeister würde diese Kosten eher in den Entgelten sehen, die sich Land, Kreis, Kommune und Eltern teilen. „Auch wenn die Servicekräfte nicht pädagogisch arbeiten, sorgen sie doch mit dafür, dass die Abläufe in der Kindertagesstätte funktionieren.“ Im Moment müssen Eltern für die Vollverpflegung ihrer Kinder in städtischen Einrichtungen 46 bis knapp 53 Euro pro Monat bei Ganztagsplätzen zahlen – ohne die Kosten für die Servicekräfte.

Alles in allem lässt sich die Stadt Ludwigslust ihre freiwilligen Zuschüsse zur Kindertagesbetreuung in diesem Jahr mehr als 550 000 Euro kosten. „Wir können das in unserem Haushalt darstellen“, betont Reinhard Mach. Ziel müsse aber letztlich sein, die Kindertagesbetreuung ganz kostenfrei zu gestalten. Das Land bemühe sich da, brauche aber die Unterstützung vom Bund.