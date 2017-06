Ludwigslust : Kleine Köche bitten zu Tisch

vergrößern 1 von 1 Foto: Hennes 1 von 1

Verkehrte Welt im Zebef: Während die Kinder in der Küche Gurken schnippeln, Teig ausrollen und die Salatsauce anrühren, stehen draußen vor der Tür die Erwachsenen. Plaudern, lachen, spielen sogar Tischtennis. Gleich dürfen sie sich an den gedeckten Tisch setzen und sich von den Kindern bedienen lassen. Es ist das große Premieren-Essen in der neuen Mitmach-Küche des Mehrgenerationenhauses.

„So eine Küche ist ein riesengroßes Lehrfeld für die Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Fabian Vogel, Geschäftsführer des Zebef e.V.. „Denn Kochen hat immer etwas mit Teamarbeit, Aufgabenverteilung und Gemeinschaftserlebnis zu tun.“ Die Kinder könnten hier gemeinsam etwas erleben, was so in dieser Form zuhause oft nicht mehr stattfindet. „Wäre doch toll, wenn sie dann zuhause von sich aus zu ihren Eltern sagen: Lasst uns mal wieder zusammen kochen.“

Die neue Küche im ersten Stock ersetzt die veraltete Küchenzeile im Kinder- und Bastelraum. „Wir waren hier an unsere Grenzen gestoßen und sind froh, dass wir dank vieler Spenden jetzt investieren konnten“, so Vogel. Einen nicht unerheblichen Teil der 6700 Euro für die neue Küche gaben auch Vewoba-Geschäftsführer Harry Lutzke und der Ludwigsluster Bürgermeister Reinhard Mach dazu. Sie hatten auf große Geschenke zu ihren Geburtstagen verzichtet und statt dessen um Spenden für die Mitmach-Küche im Zebef gebeten. „Ich bin kulinarisch gern viel unterwegs“, plauderte Harry Lutzke am Rande des Premieren-Essens im Zebef. „Da unterstütze ich so ein Projekt natürlich gern.“ Für seinen nächsten runden Geburtstag hat er schon eine neue Idee: „Dann sammle ich Geld für ein Fitness-Studio, in dem sich hier jeder die angefutterten Pfunde wieder abtrainieren kann.“

Schon in der ersten Ferienwoche soll die moderne Küche ausgiebig genutzt werden. Gleich am ersten Ferientag (24. Juli)ist ein großes Familienkochen mit Eltern, Großeltern und Ferienkindern geplant. Ab Oktober dann soll es einen monatlichen Familienbacktag geben. Und auch das Elterncafé wird sich hier regelmäßig wöchentlich treffen. Vielleicht, so Vogel, könne auch das Schultütenbasteln kulinarisch mit Leckereien aus der Küche begleitet werden. Am 7. Juli kochen und essen hier im Rahmen von „Café der kulturellen Vielfalt“ zwischen 16 und 17 Uhr geflüchtete Frauen gemeinsam mit Ludwigslustern. Und zum „Kultival“ am 19./20. Juli wird sich die Zebef-Küche in eine Große-Welt-Küche verwandeln. Fabian Vogel nutzte das erste Festessen vor allem für ein großes Dankeschön an mehr als fünfzig Einzelspender, an den Rotarier-Club, an den Ökumenischen Helferkreis und an den Inner Wheel e.V.

von Katharina Hennes

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:00 Uhr