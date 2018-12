Eldena : Krippenspiel in der Kirche

von Andreas Münchow

17. Dezember 2018, 07:59 Uhr

Zu Musik und einem Vortrag wird am Mittwoch, dem 19. Dezember, in die Kirche Eldena eingeladen. Beginn 17 Uhr. In der geheizten und geschmückten Kirche wird eine besondere Krippe vorgestellt. Die 60 Zentimeter großen Figuren wurden in Thailand von einem an Lepra erkrankten Künstler geschnitzt. Außerdem werden Advents- und Weihnachtslieder gespielt und gesungen, wie Pastorin Christine Nagel-Bienengräber mitteilt. Zum Abschluss gibt es Punsch und Schmalzbrote. Um eine Spende wird gebeten, Eintritt ist frei.