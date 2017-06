Ludwigslust : Land unter auf dem Parkplatz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Land unter gestern früh kurz nach 6 Uhr am Ludwigsluster Penny-Markt: Die Rampe zum Wareneingang stand infolge des starken Regens unter Wasser, auch das vom Dach in eine Zisterne fließende Wasser sorgte für eine Überschwemmung. Das Lager drohte vollzulaufen. Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigslust, die mit einem Rüstwagen und einem TLF angerückt waren, mussten das Areal leer pumpen, so Gemeindewehrführer Bodo Thees gestern Mittag gegenüber SVZ. Auch ein Teil des neugestalteten Parkplatzes neben dem Eingang des Marktes stand unter Wasser. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden.

von mick

erstellt am 30.Jun.2017 | 16:13 Uhr