Lehrgang zum geschenkten Smartphone

von Dénise Schulze

14. Januar 2019, 11:13 Uhr

Wer Weihnachten ein Smartphone unter dem Baum gefunden hat und sich nicht an das High-Tech-Gerät herantraut, für den bietet die Kreisvolkshochschule einen passenden Kurs an: „Smartphone und Tablet mit Android“ findet in Ludwigslust statt.

Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem Android erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Smartphone ist Telefon, Musikplayer, Terminkalender, Kamera und Navigationsgerät in einem. Zudem ist das Internet unabhängig vom Standort für Wetterdaten, Reiseinformationen, aktuelle Nachrichten und E-Mail-Kommunikation nutzbar. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die im Umgang mit ihrem Android Smartphone oder Tablet mehr Hintergrundwissen und Sicherheit erlangen wollen. Der Kurs findet unter Leitung von Klaus Schwerter am Freitag, 18. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr sowie am Sonnabend, 19. Januar, von 10 bis 15.45 Uhr in der Vhs Ludwigslust statt, Telefon: 03871 / 7224301.