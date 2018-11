Rusch : Lewitzrand-Weihnachtsmarkt am Sonnabend

von svz.de

30. November 2018, 09:11 Uhr

Nun ist es schon wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür und damit auch der Lewitzrand-Weihnachtsmarkt in Rusch. Am Sonnabend, 1. Dezember, findet der nun schon 7. Lewitzrand-Weihnachtsmarkt statt. Die Mitglieder des Kulturausschusses haben in den letzen Wochen Gedanken und Ideen ausgetauscht, um den Weihnachtsmarkt vorzubereiten. Zusammen mit den Vereinen und Gewerbetreibenden der Gemeinde wird es wieder eine kleine Bummelmeile geben. Das weihnachtliche Treiben wird um 15 Uhr beginnen und endet um 21 Uhr. Gleich nach der Eröffnung gegen 15.30 Uhr hält Pastorin Anke Güldner einen Gottesdienst auf dem Festplatz. Der Markt findet auf dem Forsthof in Rusch statt. Parkplätze gibt es am Forsthof.