Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow : Ludwigsluster Notaufnahme hat einen neuen Leiter

von svz.de

30. August 2020, 19:00 Uhr

Seit Mitte August ist Dr. Stephan Altmayer neuer Ärztlicher Leiter des Notaufnahmezentrums am Standort Ludwigslust des Westmecklenburg Klinikums Helene von Bülow. Mit dieser neu geschaffenen Stelle erfolge nun die Organisation der Notaufnahme aus einer Hand, so “, Sabine Oesterlin, Sprecherin des Klinikums.

„Als Facharzt für Anästhesie mit den Zusatz‐Weiterbildungen Notfallmedizin, spezielle anästhesiologische Intensivmedizin und spezielle Schmerztherapie bringt Dr. Altmayer eine langjährige Berufserfahrung mit“, ist sich Sabine Oesterlin sicher. Stephan Altmayer kennt die Region dabei schon ein wenig. Kommt er doch von der Asklepios Klinik in Parchim, wo er unter anderem als leitender Oberarzt der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie tätig war.

„Wir streben in Ludwigslust die Stufe 2, also die erweiterte Notfallversorgung an“, erklärt der Chefarzt der Inneren Medizin in Ludwigslust, Dr. Nils Raab. In einer Notaufnahme sei es oberstes Ziel, nach einer Triage der Patienten (Triage ist die Einstufung der akuten Erkrankung nach Dringlichkeit) für eine möglichst schnelle, kompetente und fachübergreifende Diagnostik und Erstbehandlung zu sorgen. Danach würden die Patienten in die jeweiligen Fachabteilungen des Hauses weitergeleitet oder ambulant versorgt wieder nach Hause entlassen. „Die Anforderungen für Notaufnahmen haben sich im Laufe der Jahre gewandelt. Aus diesem Grund planen wir einen kompletten Um- und Ausbau des ganzen Bereichs der Notaufnahme und des angrenzenden Intensivbereichs“, erläutert Dr. Altmayer die Perspektiven der Klinik.