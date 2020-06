Milow : Luftgewehr sichergestellt

Streit übern Gartenzaun eskalierte. Polizei ermittelt

von Kathrin Neumann

06. Juni 2020, 05:00 Uhr

Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und womöglich auch noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz: All das steht nach einem Streit über den Gartenzaun im Raum. In einem Ortsteil der Gemeinde Milow waren Nachbarn aneinandergeraten. Zunächst verbal, wie Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust, berichtet. „Im weiteren Verlauf wurde aber der Gartenzaun beschädigt, und eine Frau ging ins Haus, um dann mit einem Luftgewehr zurückzukommen und auf ihren Gegenüber zu zielen.“ Ein Schuss sei nicht gefallen. Ein Familienmitglied nahm der Frau das Gewehr aus der Hand. Schließlich informierte der Sohn einer der beteiligten Parteien die Polizei. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. „Aber es gibt weiteren Klärungsbedarf“, so Gilbert Küchler. „Der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz wird geprüft.“ Das Luftgewehr sei sichergestellt worden. An dem Streit, der sich am Dienstag zugetragen hatte, waren drei Personen beteiligt.