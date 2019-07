Malk Göhren : Malk Göhren feiert Dorffest

von svz.de

09. Juli 2019, 08:00 Uhr

Wichtiger Tag für alle Kinder. Während des Dorffestes der Gemeinde Malk Göhren am Wochenende sollen auch die neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz eingeweiht werden. Und zwar am Sonnabend, dem 13. Juli, um 14 Uhr. Anschließend geht es mit Volleyball, Tischtennis, Schaumkanone, Kuhmelken und anderem mehr weiter. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Um 20 Uhr beginnt der Tanz. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit der Grabower Blasmusik weiter. Es gibt Kaffee, Kuchen und Eintopf.