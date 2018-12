Warlow/Groß Laasch : Marathon an Sitzungen

von svz.de

17. Dezember 2018, 21:10 Uhr

Sitzungsmarathon im Amtsbereich Ludwigslust-Land: Am heutigen Dienstag tagen die Kommunalpolitiker nicht nur in Groß Laasch, sondern auch in Warlow und Bresegard bei Eldena.

Die Groß-Laascher beschäftigen sich unter anderem mit der Haushaltssatzung 2019, mit dem Konsolidierungskonzept und dem Bebauungsplan „An der Kuhdrift“. Getagt wird um 19 Uhr im Gemeindebüro, Ludwigsluster Straße 50.

Ihren Finanzplan fürs kommende Jahr wollen auch die Gemeindevertreter aus Bresegard bei Eldena noch unter Dach und Fach wissen. Deshalb tagen auch sie am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 26.

Mit Änderungen der Hauptsatzung und Geschäftsordnung wie auch dem B-Plan „Braudscher Weg“ wollen sich die Warlower beschäftigen. Getagt wird um 19 Uhr im Versammlungsraum.