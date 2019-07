Ludwigslust : Melodien der Klassik bis Tango und Jazz

Reihe LudwigLustWandel des Fördervereins Schloss Ludwigslust präsentiert zwei besondere Veranstaltungen am 21. Juli

von Andreas Münchow

02. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das musikalische Programm des Fördervereins Schloss Ludwigslust feiert in diesem Monat die einzigartige Einheit von Ludwigsluster Schloss und Schlosspark, Musik und Natur. Der LudwigLustWandel bietet gleich zwei sommerlich heitere Konzerte und dazwischen einen Parkrundgang mit kulinarischer Überraschung.

Um 15 Uhr beginnt der LudwigLustWandel in der Katholischen Kirche St. Helena/St. Andreas im Schlosspark mit dem Konzert „Von Klassik bis Jazz“ des Klarinettentrios Schmuck, es erklingen bekannte Melodien der Klassik über Tango bis zum Jazz.

Die Klarinette war das Lieblingsinstrument von W.A. Mozart. Der Meister schwärmte von ihrer wunderbar wandlungsfähigen Stimme. Überraschend vielseitig zeigt sich die Klarinette denn auch im Konzert des Trios Schmuck: In einer selten zu hörenden Kombination von Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette spannen die Musiker den Bogen von Melodien klassischer Komponisten wie Mozart und Dvorak bis hin zu Klezmermusik und Jazzkomponisten wie I. Berlin und P. Desmond. Das preisgekrönte Trio verzaubert mit sprudelnder Spielfreude und homogenem Zusammenspiel ihr Publikum. Das zweite Konzert des Tages findet nach dem Parkvergnügen in der Braumanufaktur um 18 Uhr statt. „Il duello amoroso“ - ausgeführt vom Concerto Giovannini. Dieses Ereignis vereint den renommierten Solisten und Kammermusiker Karsten Henschel sowie die Sopranistin Christina Andersson, an der Viola da Gamba ist Dávid Budai zu hören sowie am Cembalo Tilman Albrecht. Vorverkauf und Reservierung an der Schlosskasse unter Telefon 03874-571912.